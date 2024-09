Pekka Erelt: Lihula monument kõrvaldatakse, küüditaja oma ei puutu keegi

Teisisõnu, politsei kahtlustab, et Lihula monumendil on keelatud natslikud sümbolid. Aga kus? Facebookis avaldatud monumendi koopia fotol oleval sõjamehel natsisümboleid pole – ei haakristi ega SS-i märki. Raudrist tema rinnas pole keelatud sümboolika, see teenetemärk asutati juba aastal 1813 ja näiteks Saksamaa oksjonikataloogide fotodel pole see erinevalt haakristist kunagi kinni kaetud.