SÕJAPÄEVIK (922. päev) | „Vene õhutõrje tulistas täna alla tuhat miljonit drooni!“ Sõjablogijad iroonitsevad võimude tegevuse üle

Pärast rünnakut pöördus Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba sotsiaalvõrgustikus X taas Ukraina liitlaste poole. Ta väitis, et Iskander-M-ide kõrval kasutasid Venelased Ukraina ründamiseks ka Põhja-Korealt saadud ballistilisi rakette KN-23. „Kaitstes end nende kahe barbaarse sõjamasina vastu on Ukraina sunnitud võitlema, käed selja taha seotud. Kas see pole absurdne?“ kirjutas Kuleba. „On aeg, et Ukraina partnerid loobuksid alusetutest hirmudest ja tühistaksid piirangud riigi seaduslikule enesekaitseõigusele. See on meil ÜRO põhikirja alusel, mis hõlmab õigust rünnata mis tahes seaduslikke sõjalisi sihtmärke Venemaa territooriumil.“