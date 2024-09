Urmas Jaagant: tõelisteks kärbeteks on vähe ruumi, aga neist sõltub valitsuse tõsiseltvõetavus

KES TEGI? ISE TEGI: Valitsus on lubanud maksutõusude vastu kärpeid. Neid teha on aga keeruline.

Kärbete ja tõsiseltvõetavuse vahelise seose on uue valitsuse liikmed loonud oma sõnades ise ja peavad nüüd sõnadele teod ise järele vedama. Ainuüksi Eesti 200 saab erakonnana juba teise võimaluse näidata, et endise juhi Margus Tsahkna „jõhkrate kärbete“ mantra taga on rohkemat kui sõnad. Kolmandat neile küll enam ei anta.