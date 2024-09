Kahe eksperdi vaade: enam ei piisa tööle saamiseks vaid kraadist. Soovitused, kuidas end nähtavaks ja vajalikuks teha

OLE JULGE: Edu saavutab see, kes teab, mida otsib, õpib oma valdkonnas uusi oskusi ning teeb end netis otsijatele nähtavaks, kirjutavad kaks värbamiseksperti.

Eelmisel nädalal kirjutas Ekspress kuidas IT valdkonna tudengitel on keeruline leida praktikakohta. Tudengite rahustamiseks võin tuua näiteid, kuidas ka teistes valdkondades on hetkel raskem endale uus väljakutse leida, kui oli seda mõni aeg tagasi. Näiteks tuntud IT valdkonna startupi värbaja otsis Tallinnas tööd aktiivselt kaheksa kuud, kuni leidis töökoha. Teine tuttav, pikaajalise värbamiskogemusega ekspert otsis Tallinnas tööd 11 kuud. Kolmas tuttav personalijuht otsib juba mitu aastat Eestis või Euroopas endale väljakutset kuid tulutult...