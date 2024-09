Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava

Kristjan Järvan kaebas Pressinõukogule, et kuna suure ja elava liiklusega ristmiku ületamise ajal on palju segavaid asjaolusid (vali müra, autoliiklus, vajadus jälgida oma liikumist jms), mis ei lase täielikult keskenduda ajakirjaniku küsimuste kuulamisele ja nendele täpsete ja korrektsete vastuste andmisele, siis lepiti kokku, et ajakirjanik võimaldab tal enne intervjuu ilmumist sellega tutvuda, et ta saaks vajaduse korral parandada segavatest asjaoludest tingitud faktivigu, keelevääratusi, vääritimõistmisi jms. Kaebaja lisas, et ajakirjanik muutis meelt ja ei saatnud talle intervjuud üle vaatamiseks ning seepärast ei saanud ta parandada mitut ebaõnnestunult sõnastatud seisukohta.