SÕJAPÄEVIK (930. päev) | Puna-Hiina poputas ja loputas riigikogulasi ning tegi Eesti lolliks

„Hea, et ma istusin,“ ütles üks Eesti välis- ja julgeolekupoliitika juhtkuju riigikogu aseesimehe Toomas Kivimäe sõnavõttude kohta Hiina teemal. See oli veel enne äsja lõppenud kurikuulsat reisi. „Ma võin panna käe südamele – no ei mingit ajupesu, rääkimata sellest, et kedagi nii-öelda agendiks [oleks püütud värvata] või midagi sarnast. Ühesõnaga, minu arust väga viks ja viisakas. /.../ Aga mingit ideoloogilist survet – no mitte grammi eest, mul pole mitte ühtegi etteheidet selles osas,“ rääkis Kivimägi ühest varasemast Hiina-reisist Vikerraadios.