Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht vastab Ekspressi sahinates ilmunud kriitikale E-smaspäeva kohta: keskmine soodustus oli 20 protsenti

Ekspressi sahinate rubriigis kirjutasime, et sotsiaalmeedias ilgutakse ja tuuakse näiteid, kui kitsid on suur osa meie e-poodidest allahindlustega, mis jäävad sageli isegi alla kümne protsendi.

„Keskmine soodustus, mida pakuti ,oli 20%, päris paljudel 25-30% kogu kaup,“ ütleb Tõnu Väät. „Me ei propageeri võimalikult suurt soodustust, vaid maksimaalset, mis kaupmehel on võimalik ja mõistlik kogu kaubale või üksikule tootele pakkuda.“

Väät möönis, et inimesed võivad loomulikult ühte või teist pakkumist subjektiivsest vaatest liiga väikseks pidada, kui nende isiklik ootus on olnud teistsugune.

Ta märkas isegi ühte üheksaprotsendilist allahindlust ja tasuta transpordi pakkumist, kuid ütleb, et see, kes kui palju saab ja otstarbekaks peab alet teha, on kaupleja otsus.