Septembri alguses lubati USA ravimifirmadel suurendada lisdeksamfetamiini tootmise koguseid, mis tähendab seda, et seal saab nüüdsest toota enam ATH ravimeid Vyvanset ja Ritalin, millest on olnud üleilmselt suur puudus. Kuigi USAs toodetud ravimid ei jõua Eesti turule, võib see ravimiameti sõnul kaudselt leevendada ka siinseid ATH ravimite tarneraskusi.