SÕJAPÄEVIK (934. päev) | Vabastati üle kahe aasta Venemaa käes vangis olnud Mariupoli kaitsjad

Starmer kommenteeris, et tal oli Bideniga „produktiivne arutelu“ Ukraina küsimuses, kuid see ei puudutanud mõnd konkreetset sammu, vaid üldist strateegiat. Valge Maja lisas, et kohtumisel väljendati „sügavat muret, et Iraan ja Põhja-Korea varustavad Venemaad surmavate relvadega“.