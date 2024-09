Sulev Vedler: pr Sikkut torgib hr Linnamäe äri ja pull hakkabki pihta

IKKA TARBIJATE NIMEL: Riina Sikkut teatas juba aprillis soovist, et „haiglad saaksid ravimite hankimisel olla paindlikumad, eriti olukordades, kus hulgimüüjad ei paku haiglaravis nõutavaid ravimeid või on probleeme tarnete kiirusega“.

Terviseminister Riina Sikkut, sotside üks juhte, soovib anda haiglaapteekidele ravimite sisseveo loa. See ei ole maailma muutev asi, haiglaapteeke on vaid 24, kuid ka see pisike samm peaks aitama kaasa konkurentsi kasvule ja parandama ravimite kättesaadavust. Üllas idee.