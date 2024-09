SÕJAPÄEVIK (937. päev) | Venemaa tahab 2030. aastaks oma armee taastada ja laieneda. Millised on tema võimalused?

Wall Street Journal viitab veel ühele kõnekale arvule: nimelt hindab Ukraina valitsus, et Kiievi kontrolli all olevale territooriumile on jäänud praeguseks elama 25–27 miljonit inimest. Ukraina Teaduste Akadeemia demograafia ja sotsiaaluuringute instituudi teadlase Oleksandr Hladuni hinnangu järgi on see näitaja aga 29 miljonit, samas kui enne sissetungi küündis see 42 miljonini.