Ravimiameti sisse- ja väljaveo järelevalve büroo juhataja Marko Tiisler kinnitas Ekspressile, et hetkel puudub Eestis tasuline vaktsineerimisvõimalus, sest COVID-19 pandeemia on lõppenud ja seetõttu on on vaktsiinide turustamisel tekkinud tavapärane olukord.