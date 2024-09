SÕJAPÄEVIK (941. päev) | Ukraina loodab läbimurretele USA-s: uut tüüpi raketid võiks sõja kulgu oluliselt muuta

„Ukraina on alati tänulik Ameerika Ühendriikidele meie iseseisvuse toetamise eest – kogu abi eest, mida on antud, et aidata meil selles sõjas vastu pidada. Nüüd oleme valmis esitama konkreetse plaani – mitte ainult selleks, et Ukraina peab vastu, mitte ainult oma vastupanu praegusel tasemel hoidma, vaid ka selleks, et end praegu tugevdada. Tugevdada viisil, mis toob õiglase rahu lähemale, mis toob võidu lähemale,“ kirjutas Zelenskõi oma Xi kanalil. Ta jätkas: