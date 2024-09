SÕJAPÄEVIK (942. päev) | Halb uudis Putinile: Hiina majanduse kohale kogunevad aina suuremad murepilved

Nagu kirjutab Austraalia ringhäälingu ABC ärikorrespondent Ian Verrender, võib Venemaa majandust varitseda aga seni suuresti teadustamata oht. Nimelt on riik sidunud ennast sanktsioonide järel Hiinaga ning Hiina majanduse kohale kogunevad aina tumedamad pilved.

Sealsed mured on aga risti vastupidised sellele, millega läänemaailm silmitsi seisab. Kui siin räägime me inflatsioonist, siis Hiina majandust närib hoopis deflatsioon.

„Kasv on aeglustunud, deflatsioon on kulutamise peatanud ja võlatase tõuseb kiiresti. Kuigi need probleemid olid teada juba enne seda, kui Xi otsustas kinnisvarasektorilt vaiba alt ära tõmmata, on need nüüd veelgi kiirenenud,“ kirjutab Verrender.

Investeerimispank Morgan Stanley hiljutises raportis tuuakse välja, et selle asemel, et probleemidega silmitsi seista ja nendega midagi peale hakata paistab, et Peking on valinud enda jaoks nii-öelda tavapärase tee ja asunud investeerima taristusse. Antud olukorras võib see ekspertide hinnangul olukorra veel keerulisemaks teha.

„Meie arusaam on, et poliitikakujundajad loodavad, et investeeringud loovad tulevikuvarasid ja see on parem lahendus. Kahe silma vahele jääb see, et sellised investeeringud loovad nõrga nominaalse SKT kasvu, surub ärisid vähendama palkasid ja tõstab laenukoormusi veelgi.“

„Juhul, kui nad jätkavad sellist majanduse vääriti lugemist, võib Pekingi võim ohtu sattuda,“ kirjutab Verrender ABCs.

