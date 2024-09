Ajal, mil ühest küljest tõstetakse makse ja teisalt otsitakse kärpekohti, võib tunduda lihtne öelda – toetust saagu ainult see, kellel on seda „päriselt“ vaja. Populaarne on hüüda, et kõigile lastele ühesuguse toetuse maksmine on helikopterilt raha külvamine. Nii võimegi lugeda arvamusi nagu „lapsetoetus vajaduspõhiseks ja avalduse alusel, mitte automaatselt“ (Vikerraadio päevakommentaar).