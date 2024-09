HARRIS TOETAB UKRAINAT: Ukrainale oleks parem, kui USA presidendivalimised võidaks Harris. Venemaale sobiks paremini Trump. Pilt on tehtud 2022. aasta jõuludel, kui Zelenskõi külastas Washingtoni ja kinkis Kamala Harrisele Ukraina lipu.

Iraani president Masoud Pezeshkian ütles, et Iraan ei ole mitte kunagi heaks kiitnud Venemaa agressiooni Ukrainas, vahendab Novaja Gazeta. Selle peale kostis Kremli esindaja Dmitri Peskov, et Moskva on valmis selgitama Venemaa seisukohta Ukraina sõja kohta liitlastele Teheranis.