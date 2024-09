Ajakirjanikud: Roosaare juhtum näitas, kuidas Eestis on vaimse tervise teemadest mõistmine veel lapsekingades

„Me saime selle loo osas tagasisidet psühhiaatritelt ja ettevõtjatelt. Kui nüüd toetuda päris psühhiaatrite hinnangule või arvamusele, siis nad arvasid, et selle loo lugemine on inimestele väga-väga vajalik,“ rääkis saates Kerttu Jänese , kes koos Sulev Vedleriga Roosaaret intervjueeris.

Samas on sotsiaalmeedias palju spekuleeritud ka selle üle, et Roosaare lihtsalt mängis hullu. Tõepõhja sellistel süüdistustel mõistagi all ei ole. „Kogu intervjuule eelnenud spekulatsioonid ja avalik naeruvääristamine näitasid meile, et praktikas me ei ole suutnud ühiskonnas vaimse tervise teema tähtsust absoluutselt juurutada,“ rõhutas Jänese.