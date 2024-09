SÕJAPÄEVIK (947. päev) | Ukrainlased hävitasid Venemaal üle 800 serveri, kus oli ka militaarinfot ja riiklikke dokumente

New Yorgis kohtusid täna USA endine president ja praegune vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump ning Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Samal ajal sai kogu (!) Ukraina õhuhäire. Venemaa saatis Ukraina poole teele Kinžali raketid. See oli reedese tipptunni aeg. Esialgu on teada, et õhutõrje töö tagajärjel oli plahvatusi kosta Kiievis.