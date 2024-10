KRANAAT | Ment või parlament? Startup Varafy arvutab parima varastamise-karistamise tasakaalu

false

Mobiilirakendus Varafy on töös olnud juba mitu aastat, kuid lõpuks on tegijatel piisavalt algandmeid, et pakkuda väga personaalset teenust. „Alustasime andmete kogumist juba mitu aastat tagasi. Saime sisse kanda Martin Repinski saavutused, mõnda aega hiljem Kalle Grünthali kütusekaardi summad,“ selgitab Teet. „Aga andmeid oli vähe. Nüüd lõpuks meil vedas.“

Teedu sõnul on viimasel ajal nii paljud poliitikud abiks olnud algoritmi täpsemaks timmimisel. „Muudkui kukutakse dokumente võltsima, altkäemaksu küsima, omade jopedega diile tegema või lihtsalt kütusekaardiga trikitama,“ räägib Tiit õhinal poliitikute üleastumistest, mis kõik on aidanud tal oma rakendust ehitada.

Mobiilirakenduses saab poliitik ka oma teadmised õigussüsteemist paika panna mängus „Ment või parlament“. „Küsime näiteks, kui kallis peaks varastatud mobiiltelefon olema, et tegu oleks endiselt väärteoga, millega võib töö riigikogus jätkuda,“ jutustab Tiit Teet. „Mõni poliitik on selle mängu juba 10/10 päriselus ära mänginud.

Teedu sõnul on praeguseks Varafy algoritm nii hea, et teab täpselt, milliseid karistused kõige tõenäolisemad on, millistest nõudmistest kohtus loobutakse, kuidas täpselt edasi kaevata ja nii edasi. „Rakendus on nii tark, et teab ka soovitada, millal aitab teost puhtaks pesta näiteks erakonna vahetamine.“