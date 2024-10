Noortel naistel tuleb enda tõsiseltvõetavust pidevalt tõestada. „Noormeestele öeldakse harva: „Tubli poiss, saad hakkama küll!““

Lugu ilmus koos sel nädalal Ekspressis avaldatud Hannah Lahe intervjuuga, kus Lahe tunnistas, et talle on tehtud soo alusel märkuseid: „Mulle on öeldud „Tubli tüdruk!“, aga mina ei ütle täiskasvanule „tubli poiss“. Pärast avalikke esinemisi on mõned mehed saatnud kirja: sa olid nii tõsise näoga, naisterahvas võiks ikka naeratada.“