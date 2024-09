SÕJAPÄEVIK (950. päev) | Donbassi „kindlust“ ähvardab langemine

„Vuhledar on väike-väike linn, see on ka nurgakindlus [Donetski piirkonna] edelaosas. Kui võrrelda seda iidse kindlusega ... Vuhledar asub ka kõrgendikul. See on pisike killuke betooni. Ümber meie on põllud ja külakesed ning meie ees on järv, /---/ lõunas jõgi,“ kirjeldas Ukraina võitleja Mõkola Vorošnov Vuhledari 2023. aastal Ukraina sõjablogija Butussovi dokumentaalfilmis.