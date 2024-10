SAHINAD | Marko Reikop sai endale konkurendi

Tuleva aasta riigieelarve seletuskirjast saab lugeda, et kui tänavu peaks erinevaid trahve laekuma 21,5 miljoni euro jagu, siis järgmisel aastal plaanitakse trahve koguda juba 37,9 miljoni euro ulatuses. Seda põhjendatakse sellega, et ligikaudu 90% trahvidest tuleb liiklusjärelevalvest ja tuleval aastal trahvid eri liiklusrikkumiste eest suurenevad.

Marko Reikopile on tekkimas konkurent

TV3 saade „Kolmekas“, mis äratas ATH kogukonnas pahameelt, kui saatejuht Andres Puusepp tarbis 20. septembri saates ATH-ravimit, võttis möödunud nädalal proovimiseks teise retseptiravimi – sedapuhku katsetas saatejuht Jürgen Pärnsalu unerohtu. Paistab sedamoodi, et Marko Reikop, kes teatavasti maitseb sageli otse-eetris kõiksugu vähem ja rohkem söödavaid toite, on saamas endale tõsise konkurendi. „Kolmekas“ proovib aga hõrgutiste asemel retseptiravimeid.

Täpsustus

Möödunud nädalal ilmunud artiklis „Tallinna uus linnavõim istutas nõukogud täis oma inimesi, rohkemgi kui Keskerakond“ oli ühes lauses ekslikult kirjutatud, et Pirita linnaosavalitsuse ametnikule Mariana Simsonile on esitatud süüdistus kuriteos. Tegelikult on talle esitatud kahtlustus. Ekspress vabandab!