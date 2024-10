Kohus: Suure-Lähtru imiku tapmises süüdistatu õe pealtkuulamine polnud seaduslik

Jälitustegevus tungib tugevalt inimese privaatsusesse ning see on õigustatud juhul, kui kõik muud uurimismeetodid on ammendunud. Seekord järeldas kohus, et uurimiseks vajalikku infot saanuks ka õde (kes ei olnud uurimises osaline, nt kahtlustatav) pealt kuulamata.