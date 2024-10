SÕJAPÄEVIK (951. päev) | Valges Majas kogub hoogu idee liita Ukraina NATO-ga, nagu kunagi tehti Lääne-Saksamaaga

Täna kirjutas Financial Times, et tuul on Valges Majas pöördunud. Euroopa Välissuhete Nõukogu (ECFR) Washingtoni juht Jeremy Shapiro ütles Financial Timesile, et Bideni administratsioon saab aru, et praeguse strateegiaga kaotab lääs sõja Venemaaga. Kui presidendiks peaks saama Donald Trump, võib seegi Ukrainale tähendada üsna kindlat kaotust, sest Trump on lubanud sõja kiirelt lõpetada.