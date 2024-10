MIDA PRAEGU KINOS VAADATA: legendaarse Coppola megafilm potsatab kriitikute tabelis viimasele kohale

Aasta 2024 suurimaid kinokurioossusi on kindlasti legendaarse ja teeneka filmikunstniku režissöör Francis Ford Coppola uus teos „Megalopolis“.Suurkuju kogus filmi jaoks materjali aastakümneid ja pani produktsiooni alla 120 miljonit dollarit isiklikust taskust.

Tulemuseks on aga korralik kukkumine kinokassas ning segadusest käsi laiutama aetud kriitikud. Areeni filmikriitikute tabelis potsatab „Megalopolis“ keskmise hindega 1,4 viimasele kohale.

EPLile Coppola filmile retsensiooni kirjutanud Miikael Raun sedastab aga: „„Megalopolise“ põhjal saab kindlasti (järgmine kord, kui mõni filmimeister taas tsensuuri vastu mäsleb) argumenteerida, miks stuudio kontroll on kasulik või lausa hädavajalik selleks, et päästa filmimeister tema enda loomesse uppumast.“

Ning ERRi kultuuriportaalis linalugu analüüsinud Tristan Priimägi, kes andis filmitabelis teosele 1,5 punkti neljast, kirjutab: „Ma tunnen kaasa neile, kellel selle vaatamine veel ees, aga samas on see nii totaalselt väljaspool normaalsust tegutsev teos, et vaatamata ei saa ka jätta. Õnnestumiseks ma seda küll aga kuidagi lugeda ei tahaks.“