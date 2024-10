SÕJAPÄEVIK (954. päev) | „Ukraina suudab oma linnu ja rahvast Vene rakettide eest kaitsta.“ Kas tõesti?

Venelased saidki niisiis kätte Vuhledari linna või selle, mis sellest praeguseks järel on. Venemaa oli juba mõnda aega tugevasti pingutanud, et iga hinna eest Donbassis edeneda. Ja see on neil nähtavasti ka õnnestunud. Küsimus on, kui kauaks seda hoogu jätkub.