MÄTSITI KINNI: Tõendid viitavad, et Vene ametivõimud mätsisid kinni Aleksei Navalnõi tegeliku surmapõhjuse.

The Insider on saanud ligipääsu sadadele ametlikele dokumentidele, mis on seotud Vene opositsiooniliidri surmaga 2024. aasta 16. veebruaril „Polaarhundi“-nimelises paranduskoloonias.