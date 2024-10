KRANAAT | Telekanali parklas pandi püsti tabletivahetuspunkt

false

Nädala anekdoot Poliitik, teadur ja statistik lähevad märki laskma. Poliitik laseb meetri pildist paremale. Teadur laseb meetri pildist vasakule. Statistik hüüab: „Täistabamus! Täpselt keskel!“

Viimastel nädalatel kirju paleti jagu müügipiirangutega ravimeid proovinud meediainimesed on sillas nii saadud tähelepanust kui ka ravimite ergutavatest ning uinutavatest toimetest. Anonüümseks jääda sooviv toimetaja avab endiselt anonüümse telekanali telgitaguseid.

Leigelt armastatud saatejuhid Andrus ja Jüri on pärast ülimalt edukaid ühiskonna valupunkte sügavalt kajastavaid inimkatseid retseptiravimitega positiivselt meelestatud ja tahavad veel. Telekanali Toimetaja võttis ohjad oma kätte ning pani stuudio parklasse püsti tabletivahetuspunkti, mille abil hakatakse läbi viima veelgi enam olulisi sotsiaalseid eksperimente.

Kust üldse tuli mõte teha nii sügavmõtteline eksperimentide sari? „Mulle väga meeldib vaadata, kuidas inimesed TikTokis ennast ise ära korgivad ja siis mitu tundi kaamera ees kustus on. See on see vaib, mille ma soovisin prime time teleekraanile tuua,“ räägib Toimetaja entusiastlikult. „Käisin idee välja, et alustaks retseptiravimitega ja vaataks siis edasi, poisid olid kohe nõus.“

„Poistel olevat pärast esimest ATH-tabletti pidu veel edasi läinud, järgmine päev lõug krampis ja igemed verised, silmad eksperimendi vaimust põlemas, lahe!“ teatab Toimetaja uhkelt.

Järgmiseks nädalaks on tegijatel valmis pandud ketamiin. „Ei no tehniliselt kasutatakse seda ju ka ravis. Hobuste peal. Miks mitte proovida. Otse-eetris. Ilma ühegi muu põhjuseta kui see, et see on f*king lahe, kui täiskasvanud inimesed niimoodi käituvad,“ on toimetaja ülimalt entusiastlik.