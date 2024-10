Endisel advokaadil ja pankrotihalduril Veli Kraavil (52) ei õnnestu veel niipea vangi minna. Ta sõlmis prokuratuuriga kokkuleppe, et kannab ära ühe aasta ja kümne kuu pikkuse vangistuse. See on karistus pankrotipesadest ligi 1,5 miljoni euro omastamise eest.