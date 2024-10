EOK SAHINATE ERI | Kaljulaidi toetavad jõukad ärimehed. Miks taandas Teigamägi end asepresidendiks kandideerimisest

Kersti Kaljulaid sisenes EOK presidendivõitlusse suure ambitsiooniga - Eestil peab olema koht Rahvusvahelise Olümpiakomitee täitevkomitees. Rahvusvahelise spordimaailmaga kursis olijatele jättis see eesmärk aga rumala ja ebapädeva mulje. Täitevkomitee positsiooni saavutamiseks peaks riik sellesse ropult panustama, umbes nagu NATO peasekretäri koha saamiseks. Samas ei ole riigil endal sellest suurt võita. Võimalik, et see jõudis kohale ka Kaljulaidi tiimile, kuna pärast esimesi päevi ei ole ta seda eesmärki enam korranud.

Kaljulaid kaotas päris palju poolehoidu, kui esitles oma asepresidendi kandidaatidena endist kettaheitjat Gerd Kanterit ja Tiit Pekki. Allikad on viidanud, et Kanter tundub spordikaugele inimesele hea valik, spordis sees olijatele on ta siiski olnud rohkem jutumees kui tegija. Talle heidetakse ette spordiklubi NORD treenerite ja rahade skandaali. Samuti asjaolu, et Eesti Koolispordi Liidu organisatsioon lagunes ja jäi rahata siis, kui selle presidendiks oli Kanter. Seetõttu ei tahaks spordiorganisatsioonid näha Kanterit asepresidendina, kelle haldusalas on kogu Eesti tippsporti suunav Team Estonia.