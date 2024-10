SÕJAPÄEVIK (959. päev) | Ukraina valitsuse ja ajakirjanduse suhted aina pingestuvad

Demokraatiaga on sõja ajal alati keeruline. Mängus on väga palju ja igasugune omadevastane kriitika on vesi vaenlase veskile. Seega pole ime, et Ukrainas suurenevad riigijuhtide ja ajakirjanduse vahelised pinged. Nüüd juba nii palju, et üks väljaanne süüdistab Zelenskõi administratsiooni enda survestamises.