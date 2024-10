SÕJAPÄEVIK (960. päev) | Vene värske arvamusuuring: Ukrainale maad tagasi anda? Ei mingil juhul... Putin, sõdime edasi!

Kiievi rahvusvahelise sotsioloogiainstituudi (KIIS) tänavu septembris Ukrainas tehtud arvamusuuring ütleb, et 81% ukrainlasi peab Ukraina edu sõjas võimalikuks, aga tingimusel, et lääneriigid toetavad neid relvastusega, rahaliselt ja Venemaa-vastaste sanktsioonidega.