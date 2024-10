SÕJAPÄEVIK (962. päev) | Tehisintellekt aitab tappa. Ühel üksi ringi uitaval Vene sõduril läks õnnetult

NEW WORLD ORDER: Vladimir Putin ütles Türkmenistanis reedel toimunud konverentsil „Aegade ja tsivilisatsioonide vastastikune seos – alus rahuks ja arenguks“, et ta soovib luua uue maailmakorra (ingl k „new world order“), et seista vastu lääne mõjule.

FOTO: Iranian Presidency | ZUMAPRESS.com