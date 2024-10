SAHINAD | Endine justiitsminister esines ootamatu avaldusega

Need, kes käisid iga päev Tondilt trammi või rongiga kesklinna tööle, mäletavad, et enne raudteeülesõidu renoveerimist laius seal suur ja võimas sirel. Ehitustööde alguses võeti see maha. Nüüd hakkab uus Tondi jaam valmis saama, aga puid ega põõsaid torupiirete keskel näha ei ole. Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere sõnul ei ole Tondi trammijaama võimalik puid istutada, kuna seal puudub puule vajaminev kasvualus ja seda pole ka ruumipuuduse tõttu võimalik rajada. Lisaks ei luba Eesti Raudtee istutada raudtee kaitsevööndisse lehtpuid, sest sügisesed langevad lehed teevad raudteerööpad libedaks. Küll aga lubab Pere, et Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet istutab sealsele nõlvale erinevaid põõsaid.