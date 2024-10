LHV aitas Tallinna tehasel äritseda keelu all Vene oligarhidega. Karistada ei saanud keegi

Jaanuaris avaldas Eesti Ekspress uuriva artiklisarja „Idaveod“ raames , et Tallinna Masinatehase vahendusel on liikunud Venemaale ja Kasahstani nii-öelda kaheotstarbeline kaup, mida on võimalik kasutada sõjatööstuse hüvanguks. Mitte ainult ei ähvarda selline kaup toetada sõjategevust Ukrainas, vaid masinatehase äripartnerite hulgas olid Venemaa ettevõtted, kellega äritsemine on Euroopa Liidu reeglite kohaselt keelatud.