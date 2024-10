Krüptomiljonäride Potapenko ja Turõgini elutingimused Ameerikas paranesid

Mehed tohivad nüüd liikuda vabalt ringi USA läänerannikul Washingtoni osariigis Kingi maakonnas, mille keskus on Seattle. Neil on keelatud minna lennujaamadesse. Kingi maakond on pindalalt mõnevõrra suurem kui Harjumaa ja seal elab üle kahe miljoni inimese.