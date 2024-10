SÕJAPÄEVIK (966. päev) | Põhja-Korea sõdurid Ukrainas. Kas lääs ütleb „nüüd aitab“ või lööb araks?

Üsna ootamatult on kerkinud jututeemaks võimalus, et Põhja-Korea võib olla saatnud oma sõdureid Kremlile appi Ukrainasse sõdima. Mis on selle sõnumi mõju, sõltub suuresti sellest, kuidas Ukraina liitlastest lääneriigid seda väidet võtavad.