Eliidi trummar Kallervo Karu uue plaadi salvestamisest: äärmiselt lõbus ja äärmiselt pingeline

Nimetatud kollektiivilt ilmus just uus kauamängiv ​– Betti Alveri tekstidele loodud „Lähen müüjaks“. See on esimene album, mille Vaiko Eplik mängis koos ansambliga stuudios sisse. Ja seda koos teda juba piki aastaid laval toetanud koosseisuga: Sten Sheripov kitarril, Kostja Tsõbulevski bassil ning Kallervo Karu trummidel.