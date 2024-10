Äärmuslaste ja vandenõuteoreetikute intervjueerimise poolest tuntud taskuhäälingusaates „PBD Podcast“ üles astunud Trump avaldas nimelt, et süüdistab sõja vallandumises Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid. Varem oli Trump kritiseerinud Zelenskõid „ainult“ selle eest, et too pole valmis Venemaaga sõja lõpetamise nimel Putiniga diili tegema.