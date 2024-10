Marian Männi: nii toimis Kremli Moldova-vastane lausrünnak

SUUND EUROOPASSE: Moldovlased otsustasid ülinapilt, et riik võtab suuna Euroopa Liiduga liitumise poole.

Üleeile oli üks tähtsamaid päevi Moldovas pärast taasiseseisvumist. Rahvalt küsiti, kas nad on Euroopa- või Vene-meelsed: „Kas toetate Moldova põhiseaduse muutmist, et liituda Euroopa Liiduga?“ Kodanikud said vastata „jah“ või „ei“.