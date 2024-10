KRANAAT | Intervjuu Auvere elektrijaamaga: „Tänapäeva noored ei oska tööd teha!“

false

Miks teid nii harva tööpostil näeb?

false

Neid on teil kuidagi palju kogunenud tõesti. Juulist septembrini, siis pea kaks nädalat, nüüd mõned päevad järjest olite töövõimetu. Kuidas selgitate?

Tänapäeval on kõiksugu hübriidseid töötegemise vahendeid, ei pea kontoris ainult tagumikutunde täis istuma. Ma töötan vahel siit, vahel sealt. Tööd ei saa lugeda ainult tulemuses ehk megavatt-tundides, oluline on ka meeleolu, mida kolleegidele pakun.

Eesti vajab pidevalt teie toodetud juhitavat võimsust. Õrritasite meid ainult tunniga, käisite hoolduses, nüüd uuesti tööl. Kas saab üldse öelda „juhitav“, kui see kogu aeg väljas on?

Milline on teie meelest Eesti energiatulevik?

Kas te olete õige elektrijaam sellest rääkima, arvestades, et te olete nii palju viimase paari kuu jooksul hoolduses olnud?

Mida arvate oma noorematest kolleegidest?

Tänapäeva noored ei oska tööd teha! Nagu Jaan Tätte laulab: „Tuulevaiksel ööl süda kiirelt lööb“ – mina olengi ainus, kes siis töötab, kui tuulevaikne öö on. Ülejäänud passivad tühja. Ei ole mina nõus sellega, et tööd tehakse nii, kuidas tuul juhatab. Mõned kolleegid on tööl ainult siis, kui päike paistab. Mina tahaks ka ainult siis hoo sisse saada, kui mõnus päikeseline päev on, aga ei saa nii.