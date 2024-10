SÕJAPÄEVIK (978. päev) | Uued parimad sõbrad: Venemaa pumpab Põhja-Koreasse miljardeid dollareid

Ukraina lihtsalt ei anna alla. Mõne kuu pärast juba kolmandat aastat järjest. Venemaa võib teha üleolevat nägu, kuid tal on kahtlemata valus. Sellest, kuidas sipleb meie idanaabri majandus ja Putini õlale koputab mobilisatsiooni külm sõrm, saab lähemalt lugeda Sõjaraportist ja Delfi ülevaatest . Oma eesmärkidest kinni hoidmiseks on Venemaal vaja ka rakette ja relvi ning neid on vaja palju ja kiiresti. Siin aitabki sõber Põhja-Korea! Tänasest ametlikult sõjaväljal, tõrjumas Ukraina rünnakut Kurskis.