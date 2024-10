SÕJAPÄEVIK (980. päev) | Ukraina ja Venemaa otsivad vaherahu – energiataristute ründamise lõppemisest võidaksid mõlemad

Nüüd on tänu ajakirjanduse heale tööle teada juba rohkem. Financial Times kirjutab, et Ukraina ja Venemaa vahel toimusid juba suvel Katari vahendatud kõnelused, kuid need katkesid augustis. Nüüd otsitakse võimalusi kõneluste juurde naasmiseks ja fookuses oleks mõlema riigi energiataristu.