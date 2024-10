SÕJAPÄEVIK (981. päev) | Venelased ründavad droonidega tsiviilisikuid. Jahitakse isegi jalgratastega sõitvaid lapsi

Kuivõrd venelased on Hersoni linnast kohe teisel pool jõge, siis on neil lihtne seda terrori all hoida. Lisaks suurtüki- ja raketirünnakutele ning lennukipommidele on venelased võtnud kasutusse veel ühe räige „taktika“ – nad ründavad väikeste droonidega linnas liikuvaid tsiviilisikuid.