SÕJAPÄEVIK (983. päev) | Häid uudiseid Ukraina jaoks napib. Venemaa kannab suuri kaotusi, aga liigub üha kiiremini

KUIDAS TAKISTADA VENELAST? Sapöörid paigaldavad Tšassiv Jari linna lähedal traattõkkeid. Ukraina on mures, et kaitseliinidest on vähe kasu, kui pole kedagi, kellega neid mehitada.

Ukrainas ja Venemaal jätkuvad vastastikused droonirünnakud. Ukraina õhuvägi teatas, et ööl vastu laupäeva korraldas Venemaa rünnaku neljale Ukraina oblastile, milles kasutati 71 Iraani päritolu Shahedi drooni, millest õhukaitse tulistas alla 39 ning 22 kadus radarilt. Langevate droonirusude tagajärjel said kahjustada kortermajad ja eramud Sumõ, Poltava, Kiievi ja Odessa regioonis. Kiievis puhkes tulekahju ühes elumajas, samuti said viga büroohoone ja autod. Teatatud on ühest inimohvrist. Ka president Volodõmõr Zelenskõi tõdes sotsiaalmeedias, et Venemaa rünnakud Iraani ründedroonidega on sel aastal muutunud igapäevasteks.