KRANAAT | Riigikogulased lustisid Kalle Grünthali metallidetektoriga

Leo Kunnas lootis Grünthaliga sarnaselt leida tükikest ajalugu ning tormas, detektor kaenlas, Nevski katedraali kõrvale otsinguile. „Teadsin, et miljonipeldik viidi minema ning siin on nüüd soodne pinnas otsimiseks. Tavaliselt sellisele kultuurikihile meil ligipääsu ei ole,“ rääkis Kunnas õhinal.

Ära viidud miljonipeldiku augu kõrvalt leidis Kunnas hoopiski turistide parve, kes otsisid kuulsat peldikut. Kunnas tuvastas metallidetektori ja mõistuse abil, et igal viiendal turistil oli kunstpuus, -põlv või -naeratus. Ta nentis Kranaadile, et Eesti inimestel läheb elu ikka paremini. „Meid ei viida välismaale minnes mingist peldikust maha jäänud auku vaatama,“ ütles ta rahulolevalt.

Järgmisena oli Ester Karuse kord. Tema viis detektori oma kabinetti ja selgitas, et tal on juba kaua olnud tunne, et toas on halb aura. „Lootsin leida mõnda eset, mis annab mulle selgust, kas mu toas kummitab poltergeist või mitte. Jaak Juske rääkis, et Riigikogu olla kunagi olnud vangla. Ma kardan,“ selgitas Karuse. Metallidetektoriga leidis ta siiski vaid mõned eurod, juukseklambreid ja ühe Keskerakonna pastaka.