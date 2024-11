„Make partying great again!“ Narvakate garaažist avastati 35 000 Donald Trumpi pea kujulist ecstasy-tabletti

MILJONITE LEMMIKU NÄOGA TABLETIKE: Trumpi-tablette on tänaseks välja ilmunud erinevaid. Mõnel puhul on nägu vormitud detailsemalt, teinekord robustsemalt. Mõnes partiis on tableti tagaküljel olnud kirjas ka Trumpi valimisloosung.

FOTO: Jose Saavedra | REUTERS