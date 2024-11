SÕJAPÄEVIK (988. päev) | Mis Trump? Kreml tahtis presidendina näha hoopis Harrist

OMA KUTT: Kuigi Donald Trump on Vene eliidi jaoks sümpaatne, siis Kamala Harrise võit võinuks nende arvates viia rahutusteni, mis oleks tõmmanud tähelepanu Ukrainalt.

Eile tuli uudis, et ukrainlastel õnnestus korraldada droonirünnak Venemaa Kaspia mere laevastikule. Viga said tõenäoliselt raketilaevad Tatarstan ja Dagestan. Tõenäoliselt said kahjustada ka projekti 21631 väikesed raketilaevad.