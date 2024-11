„Mõtlesin, et see läbi saaks, lasin siis ennast lihtsalt täiesti lõdvaks. Nagu lihtsalt täiesti lõdvaks, ja mõtlesin, et mul ei ole mitte midagi teha,“ püüdis noor naine Lilli (nimi muudetud – EE) kohtusaalis meelde tuletada, kuidas ta käitus või mida tegi, kui Meelis Eskola temaga vägivaldselt vahekorda astus.