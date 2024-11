Go Busi piirkonnajuht vastab kriitikale: konkurendil lõikab nagu kreissaega, kui teisel turuosalisel hästi läheb

Viimasel ajal on Eesti Ekspress võtnud korduvalt käsitleda Tartu ühistranspordi olukorra ning avalike hangete tulemusel sõlmitud lepingud vedajatega. Viimase tulise ja kritiseeriva käsitlusena avaldati praegu Tartu liine teenindava Go Busi konkurendi emotsionaalne arvamuslugu, kus seati kahtluse alla nii Go Busi, linna kui riigi õiguspärane tegutsemine, mis on avalikkust eksitav. Soovin süüdistused ümber lükata. Läbi meedia kohtuga ähvardamine ei tohiks olla meie ärikultuuris hea praktika ega sobiv meede linna, kohtu või kellegi kolmanda mõjutamiseks.